Главная Новости Мир Россия В России на тайном "радио Судного дня" начало играть "Лебединое озеро": что это значит
В России на тайном "радио Судного дня" начало играть "Лебединое озеро": что это значит

Таинственная радиостанция УВБ-76 в канун Нового года сменила формат и передала "Лебединое озеро".

31 декабря 2025, 08:00
Автор:
avatar

Slava Kot

В канун Нового года тайная российская радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка" или "радио Судного дня", неожиданно нарушила многолетнюю традицию. Вместо привычного монотонного жужжания и редких зашифрованных фраз в эфире прозвучала музыка, в частности переработанная песня из "Бременских музыкантов" и фрагмент из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

В России на тайном "радио Судного дня" начало играть "Лебединое озеро": что это значит

"Радио Судного дня" транслировало "Лебединое озеро". Фото из открытых источников

По наблюдениям радиолюбителей, 30 декабря около 15:10 по киевскому времени станция УВБ-76 на частоте 4625 кГц резко изменила формат вещания. На ней начала играть переделанная версия песни из мультфильма "Бременские музыканты". У нее были нецензурные слова и упоминания о войне России против Украины.

Кроме того, на "радио Судного дня" также прозвучало "Лебединое озеро". В советской и постсоветской истории этот балет стал символом политических кризисов и потрясений, ведь он был транслирован по телевидению во время смерти генсеков СССР и августовского путча 1991 года. Интересно, что "Лебединое озеро" транслировалось через день после того, как в Кремле обвинили Украину якобы в атаке на резиденцию Путина, а самого диктатора РФ после этого не видели на публике.

Однако существует предположение, что радио могли сломать. Подобный случай произошел в 2010 году, когда "радио Судного дня" также транслировало "Лебединое озеро".

Радиостанция УВБ-76 работает с 1975 года. Почти все время она передает короткий гудок, повторяющийся 25 раз в минуту, а иногда прерывается голосовыми сообщениями с позывными, кодовыми словами и цифрами. Официальное объяснение ее назначения Россия никогда не придавала, что породило десятки теорий: от связи с системой ядерного сдерживания "Периметр" до использования для тайной связи с агентурой за рубежом.

Источник: https://ura.news/news/1053054690
