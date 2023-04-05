В России нашли нового врага: неожиданный вариант

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Slava Kot
Российские политики постоянно ищут и указывают на врагов. В риторике Кремля в основном это западные страны, выступающие против планов Путина захватить Украину. Однако на этот раз россияне указали неожиданного врага – феминисток. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Депутат РФ Олег Матвейчев. Фото из открытых источников
Представитель российской Думы от партии "Единая Россия" Олег Матвейчев предложил законопроект, официально признающий женщин с феминистическими взглядами представителями враждебной и экстремистской идеологии. По его словам, все феминистские движения в РФ высказались против войны в Украине.
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Олег Матвейчев утверждает, что феминистки это агентура западных стран, разрушающая традиционные ценности в РФ.
Законопроект находится на рассмотрении в комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Если оценка будет положительной, то он попадет в Думу РФ на голосование.
Депутат от партии "Единая Россия" Олег Матвейчев не впервые высказывает странные заявления. В начале вторжения России в Украину он заявил, что если Россия победит, то США должны отказаться от Аляски.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц попадает в центр скандала из-за серьезного мошенничества.
Также "Комментарии" писали о Казахстане, который сообщил, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в их страну.
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для дырявого николайчика - коли
сегодня, 16:23
чепушило, иди мой очко, сегодня у тебя подработка у хозяев - сегодня зе сосет у ляхов и ты туда же.
Николай
сегодня, 15:59
Слава Украине !!!! Я много думаю о попах ((( МП))) всех попов точно посчитать и предложить обмен ... Я также хочу знать о параде На 9 Мая ??? Какя идёт подготовка (московии) к этому параду !!!