В России нашли нового врага: неожиданный вариант

Российские политики постоянно ищут и указывают на врагов. В риторике Кремля в основном это западные страны, выступающие против планов Путина захватить Украину. Однако на этот раз россияне указали неожиданного врага – феминисток. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Депутат РФ Олег Матвейчев. Фото из открытых источников

Представитель российской Думы от партии "Единая Россия" Олег Матвейчев предложил законопроект, официально признающий женщин с феминистическими взглядами представителями враждебной и экстремистской идеологии. По его словам, все феминистские движения в РФ высказались против войны в Украине.

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"Феминистки на Западе все против Путина, против России и за войну. Феминистки в Украине вообще заявили, что настоящий феминизм состоит в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против россиян", — говорит российский политик.

Олег Матвейчев утверждает, что феминистки это агентура западных стран, разрушающая традиционные ценности в РФ.

"Наши феминистки просто агентура Запада. Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за развод, за бездетность, за аборты. Действуют против демографической политики Российской Федерации", — считает Матвейчев.

Законопроект находится на рассмотрении в комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Если оценка будет положительной, то он попадет в Думу РФ на голосование.

Депутат от партии "Единая Россия" Олег Матвейчев не впервые высказывает странные заявления. В начале вторжения России в Украину он заявил, что если Россия победит, то США должны отказаться от Аляски.

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