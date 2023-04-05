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В России нашли нового врага: неожиданный вариант

Депутат от партии "Единая Россия" создал законопроект, который призван признать феминизм экстремистским движением в России и запретить его.

сегодня, 16:35
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Автор:

Slava Kot

Российские политики постоянно ищут и указывают на врагов. В риторике Кремля в основном это западные страны, выступающие против планов Путина захватить Украину. Однако на этот раз россияне указали неожиданного врага – феминисток. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России нашли нового врага: неожиданный вариант

Депутат РФ Олег Матвейчев. Фото из открытых источников

Представитель российской Думы от партии "Единая Россия" Олег Матвейчев предложил законопроект, официально признающий женщин с феминистическими взглядами представителями враждебной и экстремистской идеологии. По его словам, все феминистские движения в РФ высказались против войны в Украине.


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"Феминистки на Западе все против Путина, против России и за войну. Феминистки в Украине вообще заявили, что настоящий феминизм состоит в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против россиян", — говорит российский политик.

Олег Матвейчев утверждает, что феминистки это агентура западных стран, разрушающая традиционные ценности в РФ.

"Наши феминистки просто агентура Запада. Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за развод, за бездетность, за аборты. Действуют против демографической политики Российской Федерации", — считает Матвейчев.

Законопроект находится на рассмотрении в комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Если оценка будет положительной, то он попадет в Думу РФ на голосование.

Депутат от партии "Единая Россия" Олег Матвейчев не впервые высказывает странные заявления. В начале вторжения России в Украину он заявил, что если Россия победит, то США должны отказаться от Аляски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц попадает в центр скандала из-за серьезного мошенничества.

Также "Комментарии" писали о Казахстане, который сообщил, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в их страну.



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Источник: https://daily.afisha.ru
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Обсуждения

для дырявого николайчика - коли

сегодня, 16:23

чепушило, иди мой очко, сегодня у тебя подработка у хозяев - сегодня зе сосет у ляхов и ты туда же.

Николай

сегодня, 15:59

Слава Украине !!!! Я много думаю о попах ((( МП))) всех попов точно посчитать и предложить обмен ... Я также хочу знать о параде На 9 Мая ??? Какя идёт подготовка (московии) к этому параду !!!


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