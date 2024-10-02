В России нашли "виновных" в конфликте на Ближнем Востоке

Союзник России Иран совершил массированную ракетную атаку по Израилю, выпустив около 180 ракет. На инцидент отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что в конфликте на Ближнем Востоке "виновны" США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке. Российская пропагандистка традиционно обвинила в инциденте США, заявив, что конфликт между Израилем и Ираном случился якобы из-за Соединенные Штаты.

"Все, что мы видим, я в этом абсолютно уверена, являюсь зоной прямой ответственности Соединенных Штатов Америки, которые сами себе предоставили право единолично творить "добро" в этом регионе", — сказала Захарова.

Напомним, что 1 октября Иран атаковал Израиль около 200 ракетами. Начальник Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что Тегеран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы "Моссад". Израиль ответил, что сбил большинство иранских ракет и готовит ответ на атаку Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на ситуацию на Ближнем Востоке. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон скоординирует вместе с Израилем ответ на атаку Ирана. Кроме того, возникла реакция ЕС на ракетную атаку Ирана.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, который заявил, что Иран совершил "большую ошибку", когда атаковал его страну.