В России назвали неожиданного "убийцу" президента Ирана

Российский пропагандист Владимир Соловьев опозорился на собственном шоу, заявив, что якобы убийство президента Ирана Ибрагима Раиси организовал агент Моссада Эли Коптер. Однако оказалось, что Соловьев ссылается на шутку, которая распространилась в интернете после смерти иранского президента.



Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев в прямом эфире назвал якобы убийцу Ибрагима Раиси – Эли Коптер. Как "доказательство", Соловьев опубликовал отрывок из израильского телевидения, который назвал частью французского репортажа, где речь шла об убийце иранского президента.

"Группа ХАМАС сообщает, что пилот вертолета был агентом Моссада и называют его имя – Эли Коптер", – утверждалось в передаче.

Однако, оказалось, что отрывок, который показал Соловьев, это шутка из интернета, где имя Эли Коптер означает слово "вертолет" (Heli Copter). Несмотря на очевидность шутливого фрагмента, Соловьев уверял свою аудиторию в вине Израиля. А также цинично говорил, что политическое убийство неприемлемо, несмотря на то, что сам неоднократно призывал убить президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кем был президент Ирана Ибрагим Раиси, который длительное время судья выносил смертные приговоры тысячам иранцев, которые имели оппозиционные взгляды и протестовали против режима в стране.

Также "Комментарии" писали о заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил Владимиру Зеленскому убийством подобно тому, которое было совершено со Степаном Бандерой советским агентом КГБ в 1959 году.











