В России обвинили Украину в попытке сорвать переговоры: что произошло

В России заявили, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева якобы было направлено на срыв трехсторонних переговоров по урегулированию войны в Украине. С соответствующими утверждениями выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Родион Мирошник. Фото из открытых источников
Родион Мирошник в эфире пропагандистского канала "Соловьев Live" заявил, что попытка убийства высокопоставленного российского офицера была планом Украины повлиять на трехсторонние переговоры.
Мирошник также без доказательств заявил, что об атаке якобы знали "европейские спонсоры Киева", которые, как утверждает российская сторона, влияют на решение украинского руководства.
В то же время в Украине обращают внимание на информационный контекст вокруг этих заявлений. В Центре стратегических коммуникаций SPRAVDI сообщили о скоординированной кампании по дискредитации дипломатических усилий Украины после трехсторонних консультаций в Абу-Даби. По данным аналитиков, только за короткий период было зафиксировано более 7 тысяч материалов на ресурсах, системно распространяющих дезинформацию.
Эксперты подчеркивают, что покушение на Алексеева активно используется российскими медиа как аргумент для формирования нарратива о "недоговороспособности" Украины и ее якобы деструктивной роли в переговорах.
Покушение на генерал-лейтенанта произошло 6 февраля в Москве. Российские следователи заявляют, что установили личность нападающего, которым якобы оказался мужчина, рожденный в Украине.
