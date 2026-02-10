logo

В России обвинили Украину в попытке сорвать переговоры: что произошло
НОВОСТИ

В России обвинили Украину в попытке сорвать переговоры: что произошло

В Москве заявили, что покушение на генерала Алексеева было попыткой сорвать переговоры по Украине.

10 февраля 2026, 16:25
Автор:
avatar

Slava Kot

В России заявили, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева якобы было направлено на срыв трехсторонних переговоров по урегулированию войны в Украине. С соответствующими утверждениями выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В России обвинили Украину в попытке сорвать переговоры: что произошло

Родион Мирошник. Фото из открытых источников

Родион Мирошник в эфире пропагандистского канала "Соловьев Live" заявил, что попытка убийства высокопоставленного российского офицера была планом Украины повлиять на трехсторонние переговоры.

"Пока необходимости кроме попыток сорвать переговоры или повлиять на настроения в покушении на генерала Алексеева не было", — сказал дипломат.

Мирошник также без доказательств заявил, что об атаке якобы знали "европейские спонсоры Киева", которые, как утверждает российская сторона, влияют на решение украинского руководства.

В то же время в Украине обращают внимание на информационный контекст вокруг этих заявлений. В Центре стратегических коммуникаций SPRAVDI сообщили о скоординированной кампании по дискредитации дипломатических усилий Украины после трехсторонних консультаций в Абу-Даби. По данным аналитиков, только за короткий период было зафиксировано более 7 тысяч материалов на ресурсах, системно распространяющих дезинформацию.

Эксперты подчеркивают, что покушение на Алексеева активно используется российскими медиа как аргумент для формирования нарратива о "недоговороспособности" Украины и ее якобы деструктивной роли в переговорах.

Покушение на генерал-лейтенанта произошло 6 февраля в Москве. Российские следователи заявляют, что установили личность нападающего, которым якобы оказался мужчина, рожденный в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России оценили переговоры с Украиной. Приблизились ли к концу войны.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на вопрос о дате новых переговоров Украины, США и РФ.



