У Росії звинуватили Україну у спробі зірвати переговори: що сталося

У Росії заявили, що замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва нібито був спрямований на зрив тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни в Україні. З відповідними твердженнями виступив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.

Родіон Мірошник. Фото з відкритих джерел

Родіон Мірошник в ефірі пропагандистського каналу "Соловйов Live" заявив, що спроба вбивства високопоставленого російського офіцера була планом України вплинути на тристоронні переговори.

"Наразі необхідності крім спроб зірвати переговори або вплинути на настрої у замаху на генерала Алексєєва не було", — сказав дипломат.

Мірошник також без доказів заявив, що про атаку нібито знали "європейські спонсори Києва", які, як стверджує російська сторона, впливають на рішення українського керівництва.

Водночас в Україні звертають увагу на інформаційний контекст навколо цих заяв. У Центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI повідомили про скоординовану кампанію з дискредитації дипломатичних зусиль України після тристоронніх консультацій у Абу-Дабі. За даними аналітиків, лише за короткий період було зафіксовано понад 7 тисяч матеріалів на ресурсах, які системно поширюють дезінформацію.

Експерти наголошують, що замах на Алексєєва активно використовується російськими медіа як аргумент для формування наративу про "недоговороздатність" України та її нібито деструктивну роль у перемовинах.

Замах на генерал-лейтенанта стався 6 лютого в Москві. Російські слідчі заявляють, що встановили особу нападника, яким нібито виявився чоловік народжений в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії оцінили переговори з Україною. Наскільки наблизилися до кінця війни.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відповіли на питання про дату нових переговорів України, США та РФ.