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В России обвинили Запад в протестах в Сербии

Представитель МИД России Мария Захарова использует кремлевские нарративы для описания ситуации с протестами в Сербии.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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После выборов в Сербии начались массовые протесты в столице страны. На эти события отреагировали представители России, обвинившие Запад в дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России обвинили Запад в протестах в Сербии

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Одним из первых на события в Сербии отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что результат выборов приведет к "дальнейшему укреплению дружбы" между странами. Представитель администрации Путина заявил, что Россия якобы "никогда не вмешивается" во внутренние вопросы стран в связи с выборами.

Более категоричным в своих заявлениях была спикер МИД РФ Мария Захарова, которая обвинила Запад в ситуации в Сербии и использовала российские нарративы сравнивая протесты в Балканской стране с ситуацией в Украине.

"Очевидные попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя технику "майданных переворотов"", — обвинила Мария Захарова западных партнеров Сербии, однако не предоставила никаких доказательств.

Отметим, что Сербия не присоединилась к международным санкциям против России после ее вторжения в Украину, однако сербские власти осудили агрессию РФ в ООН. Сейчас Сербия почти полностью зависит от российского газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Сербии Ана Брнабыч похвалила российские спецслужбы. Сербская чиновница рассказала, что Россия посылала сигнал о возможных массовых беспорядках после парламентских выборов в Сербии, в то время как большинство стран Запада указывали на дезинформацию со стороны Кремля.

Также "Комментарии" писали, почему в Сербии проходят массовые протесты и против чего вышли тысячи людей в столице страны.



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