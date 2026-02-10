В России оценили переговоры с Украиной: насколько близились к концу войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины продолжается, однако до реального окончания конфликта еще далеко. Таким образом, глава МИД РФ оценил инициативы президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в интервью российскому телеканалу "НТВ" прокомментировал результаты двух раундов переговоров в Абу-Даби. По его словам, нельзя увлекаться давлением Трампа на Европу и Украину, а говорить о скором завершении войны пока преждевременно.

"Это все хорошо, если мы хотим достичь мира в Украине, но пока мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, нам предстоит еще большая дистанция", — сказал Лавров.

Первая встреча в Абу-Даби между делегациями Украины, США и РФ состоялась 23-24 января, а второй раунд переговоров прошел 4-5 февраля. Все стороны охарактеризовали переговоры как конструктивные, однако детали обсуждаемых инициатив остаются закрытыми. Хотя известно, что основное внимание было сосредоточено на вопросах безопасности и возможных подходах к завершению войны.

Единственным конкретным и публично подтвержденным результатом переговоров в Абу-Даби стал обмен пленниками между Украиной и Россией.

