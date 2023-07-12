В России отреагировали на гарантии безопасности для Украины от стран Большой семерки

Соединенные Штаты и другие страны G7 объявят о гарантиях безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. На такой шаг отреагировали в Кремле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Белый дом объявил об "исторических" планах помощи для Украины, которая в будущем сможет защитить себя и сдерживать предстоящую агрессию России. Ожидается, что страны "Большой семерки" ратифицируют гарантии безопасности на второй день саммита НАТО в Вильнюсе. На эти заявления появилась реакция Кремля.

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"Предоставление Украине любых гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России, это может привести к негативным последствиям и сделает Европу гораздо опаснее на долгие годы", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Также отреагировали в Министерстве иностранных дел России.

"Цена гарантий от стран "Большой семерки" известна, это очищенная западным оружием территория Украины от украинцев", — считает спикер МИД РФ Мария Захарова.

Ожидается, что право на гарантии безопасности будут предусматривать выделение дополнительной военной техники, обмен разведывательными данными, строительство и развитие промышленности, расширение программ обучения для украинских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможное вступление Украины в НАТО. Кроме того, появилась реакция Кремля на исследование журналистов, раскрывающее потери российской армии в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты отреагировали на резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу саммита НАТО.