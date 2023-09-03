В России отреагировали на карту Китая, забравшего часть территорий РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новую китайскую географическую карту, где некоторые спорные территории между странами были отнесены к КНР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК".

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

После саммита БРИКС Китай опубликовал официально утвержденную карту своих территорий. Оказалось, что спорная территория острова Большой Уссурийск была обозначена как часть китайских территорий. О таком шаге Китая спросили спикера министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, которая ответила, что вопрос границ полностью решен.

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"Урегулирование вопроса ознаменовала ратификация в 2005 г. дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе, согласно которому остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами", — отметила Захарова.





Несмотря на это, анонимный источник из МИД РФ сообщил для "РБК" о сложных отношениях по урегулированию границ между странами. Как утверждает дипломатический представитель РФ, Китай на своих обновленных картах использует данные за 1989 год, когда в Пекине обозначали Большой Уссурийский принадлежащим к территории КНР.

"По принятой в этой стране практике внесения изменений в картографические материалы происходит не по мере заключения соглашений с тем или иным государством, а как бы скопом (в последний раз — 1989 года)", — сказал российский представитель.

Напомним, что Индия выразила свое возмущение из-за новой китайской карты, где Пекин указал спорные территории между обеими странами, как только территориями Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о панике в Китае, где популярный товар исчез с полок магазинов.

Также "Комментарии" писали об угрозах представителя МИД РФ Захаровой, заявившей, что Украине следует приготовиться.