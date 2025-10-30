В России отреагировали на приказ Трампа начать испытание ядерного оружия

Решение Дональда Трампа приступить к испытаниям ядерного оружия вызвало резкую реакцию в России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что такие действия Соединенных Штатов вернут мир во время холодной войны и сделают международную ситуацию непредсказуемой.

Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

Андрей Картаполов заявил, что международное сообщество живет по условиям международных соглашений, запрещающих какие-либо ядерные взрывы, в том числе подземные, подводные, надводные или в воздухе.

"Нужно понимать, о каком испытании идет речь, потому что есть же соглашение о непроведении испытаний путем подрыва ядерных зарядов. Ведь для этого и заключались эти договоры, соглашения, чтобы снизить планку противостояния", — отреагировал Картаполов на слова Трампа.

По его словам, возвращение к ядерным испытаниям будет означать конец периода сдерживания, существовавшего в последние десятилетия. Картаполов убежден, что это приведет к возвращению мира во время холодной войны.

"Все время потихоньку к ней возвращаемся. В конце концов мы жили в такой ситуации, когда было два блока, когда была холодная война. Ничего хорошего в этом нет, но и ужасного ничего в этом нет. По крайней мере, все понятно, без фальшивых улыбок, ненужных объятий и пакостей за спиной", — добавил Картаполов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны возобновить ядерные испытания "на равных" с другими странами. По его словам, поскольку "все проводят ядерные испытания", то США следует тоже начать их осуществлять.

С 1996 года действует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), запрещающий любые ядерные взрывы в мирных или военных целях. США и РФ хоть и подписали договор, но не ратифицировали его. Ни одна страна мира, возможно, за исключением КНДР, не проводила ядерных испытаний после заключения ДВЗЯИ. Последние испытания Россия провела в 1990 году, а США – в 1996-м.

