В России отреагировали на прорыв МиГами воздушного пространства Эстонии
commentss НОВОСТИ Все новости

В России отреагировали на прорыв МиГами воздушного пространства Эстонии

В Минобороны России уверяют, что их МиГи "не нарушали" воздушное пространство Эстонии

20 сентября 2025, 08:25 comments1325
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 20 сентября Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В России отреагировали на прорыв МиГами воздушного пространства Эстонии

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"19 сентября этого года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область", – говорится в сообщении.

В Минобороны страны-агрессора отметили, что пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".

"Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", – отметили в российском оборонном ведомстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа в Белом доме.

"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я кратко ознакомлюсь с этим", – заявил Дональд Трампа в ответ на вопрос о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на собственные источники. 




Источник: https://t.me/mod_russia/56783
