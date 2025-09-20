В России отреагировали на прорыв МиГами воздушного пространства Эстонии

Рубрики
Кравцев Сергей
В ночь на 20 сентября Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Минобороны РФ. Фото: из открытых источников
В Минобороны страны-агрессора отметили, что пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа в Белом доме.
"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я кратко ознакомлюсь с этим", – заявил Дональд Трампа в ответ на вопрос о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на собственные источники.