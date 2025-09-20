Вторжение российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии: как отреагировал Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа в Белом доме.

МиГ-31. Фото: из открытых источников

"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я кратко ознакомлюсь с этим", – заявил Дональд Трампа в ответ на вопрос о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Отметим, в ходе этого же разговора президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация настойчиво работает над прекращением войны России в Украине, и выразил ожидание взаимодействия с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы положить ей конец.

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы урегулировать вопросы между Россией и Украиной. Увидим, что там произойдет", – отметил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на собственные источники.

Три российских истребителя вторглись в воздушное пространство Эстонии в пятницу, что привело к серьезной эскалации конфликта на восточной границе НАТО.

По словам источников, осведомленных о ситуации, самолет МиГ-31 — тяжелый перехватчик, способный нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", — пересек около пяти морских миль по территории Эстонии и направился в столицу Таллинна.

Самолеты кружили около 12 минут, прежде чем НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы отразить их.



