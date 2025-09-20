У Росії відреагували на прорив МіГами повітряного простору Естонії

У ніч проти 20 вересня Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Міноборони РФ. Фото: з відкритих джерел

"19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони країни-агресора зазначили, що проліт їх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і нібито "не порушував кордонів інших держав".

"Під час польоту російські літаки від узгодженої повітряної траси не відхилялися і повітряного простору Естонії не порушували, маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло", — зазначили у російському оборонному відомстві.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з представниками мас-медіа у Білому домі.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я маю це перевірити. Незабаром я коротко ознайомлюся з цим", — заявив Дональд Трампа у відповідь на питання про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії та наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Про це пише POLITICO із посиланням на власні джерела.



