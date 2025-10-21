logo

В России отреагировали на возможный срыв встречи Трампа и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В России отреагировали на возможный срыв встречи Трампа и Путина

В России попытались опровергнуть сообщения СМИ о переносе встреч Лаврова и Рубио, а также Трампа и Путина.

21 октября 2025, 09:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В России отреагировали на сообщения западных медиа о переносе встречи между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, а также о возможной отсрочке переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В России отреагировали на возможный срыв встречи Трампа и Путина

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что официальных планов по встрече Лаврова и Рубио не существовало, а подобные меры требуют тщательной подготовки.

"Нельзя отложить то, о чем не было договоренности", – сказал Рябков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что встреча между Лавровым и Рубио, которая якобы должна была состояться на этой неделе, "пока отложена". На ней должны были быть согласованы детали встрече лидеров США и РФ. Поэтому, это означает перенос потенциального визита Трампа и Путина в Будапешт.

Несмотря на это, CNN сообщает, что Марко Рубио может повторно связаться с Сергеем Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможность организации встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Кроме того, Reuters писало, что переговоры глав внешнеполитических ведомств могут пройти 23 октября.

Напомним, 16 октября после телефонного разговора между президентом США и главой России Дональд Трамп заявил о возможной личной встрече с Владимиром Путиным в Венгрии. Однако конкретная дата так и не была названа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД РФ сделали заявление о встрече Путина с Трампом в Будапеште.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС объяснили, может ли Путин легально попасть в Венгрию для встречи с Трампом.



