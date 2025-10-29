logo

Россия В России отреагировали на угрозу НАТО стереть Москву с лица земли
В России отреагировали на угрозу НАТО стереть Москву с лица земли

Посольство РФ в Бельгии назвало заявление министра обороны Тео Франкена "безответственным", обвинив Запад в провоцировании войны.

29 октября 2025, 12:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские дипломаты ответили на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена, ранее пригрозившего "стереть Москву с лица земли" в случае нападения России на страны НАТО. В российском посольстве в Бельгии такие слова назвали "маразмом".

В России отреагировали на угрозу НАТО стереть Москву с лица земли

Тео Франкен. Фото: /Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство РФ в Бельгии отреагировало на предупреждение Тео Франкена о возможности России атаковать Брюссель.

"Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских "ястребов"… вряд ли бы заслуживали нашего внимания из-за их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал", — ответили российские дипломаты.

Далее россияне в своем заявлении прибегли к традиционной критике Европы. По их словам, подобные высказывания свидетельствуют о "неполноценности политики, проводимой евроатлантистами". Кроме того, дипломаты РФ снова попытались переложить ответственность за войну в Европе, заявив, что именно такие политики, "которые порой переходят все пределы разумного", представляют опасность для будущего континента и могут привести к новой войне.

Также россияне заявили, что Франкен якобы "проговорился", признав, что в конфликте с Россией принимает участие не только Украина, но и весь "коллективный Запад".

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что министр обороны Бельгии Тео Франкен предупредил, что НАТО "уравняет Москву с землей", если Путин атакует Бельгию.

Также "Комментарии" писали, что в США обвинили Венгрию и две страны в финансировании Путина, ведь эти страны продолжают покупать российскую нефть, которая наполняет бюджет РФ.



