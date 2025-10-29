Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российские дипломаты ответили на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена, ранее пригрозившего "стереть Москву с лица земли" в случае нападения России на страны НАТО. В российском посольстве в Бельгии такие слова назвали "маразмом".
Тео Франкен. Фото: /Keystone Press Agency/Global Look Press
Посольство РФ в Бельгии отреагировало на предупреждение Тео Франкена о возможности России атаковать Брюссель.
Далее россияне в своем заявлении прибегли к традиционной критике Европы. По их словам, подобные высказывания свидетельствуют о "неполноценности политики, проводимой евроатлантистами". Кроме того, дипломаты РФ снова попытались переложить ответственность за войну в Европе, заявив, что именно такие политики, "которые порой переходят все пределы разумного", представляют опасность для будущего континента и могут привести к новой войне.
Также россияне заявили, что Франкен якобы "проговорился", признав, что в конфликте с Россией принимает участие не только Украина, но и весь "коллективный Запад".
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что министр обороны Бельгии Тео Франкен предупредил, что НАТО "уравняет Москву с землей", если Путин атакует Бельгию.
Также "Комментарии" писали, что в США обвинили Венгрию и две страны в финансировании Путина, ведь эти страны продолжают покупать российскую нефть, которая наполняет бюджет РФ.