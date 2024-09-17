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В России озвучили новые угрозы: запугивают "мощным оружием"

Если Украина получит разрешение на использование дальнобойного оружия, Россия применит "мощное оружие", пригрозил Вячеслав Володин.

сегодня, 16:45
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Slava Kot

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отреагировал на дискуссии в странах НАТО о возможности снять ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия Запада для ударов по территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России озвучили новые угрозы: запугивают "мощным оружием"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Вячеслав Володин на заседании Госдумы РФ заявил, что парламенты ЕС и США должны понимать, что будет, если они позволят Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. По его словам, такие действия Запада будут означать полное вовлечение украинских партнеров в войну.

"Сегодня США, не стесняясь, обсуждает возможность нанесения ударов по территории РФ. Спутниковые группировки принадлежат США, странам НАТО. Наведение и выполнение команд будут в этом случае из высокоточного оружия в связи со спутниковыми группировками выполняться военнослужащими НАТО. А это значит, что НАТО полностью вовлекается в этот конфликт", — сказал Володин.

Далее представитель Госдумы РФ пригрозил, что Россия будет отвечать "мощным оружием", однако не предоставил подробностей, какое именно оружие может использовать Москва.

"В случае ударов по российским городам будет ответ. Более мощное оружие стоит наготове", — сказал Володин.

Как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин также пригрозил Западу, что они станут участниками войны, если разрешат Украине бить дальнобойным оружием по России. Генсек НАТО отреагировал на угрозы Путина и заявил, что большим риском станет победа России в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о заявлении бывшего президента РФ Медведева, который считает, что Россия должна готовиться к ударам вглубь собственных территорий.




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