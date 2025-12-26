logo_ukra

У Росії перелякалися через дрони ЗСУ: що заявили в Міноборони РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії перелякалися через дрони ЗСУ: що заявили в Міноборони РФ

У Росії відрапортували, що їхня ППО нібито знешкодила майже 80 дронів за ніч

26 грудня 2025, 07:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Як передає портал "Коментарі", у Міноборони Росії заявили, що в ніч на 26 грудня їхня ППО нібито знешкодила 77 "українських безпілотників".



Дрон. Фото: з відкритих джерел

У російському оборонному відомстві стверджують, що 34 дрони перехопили над Волгоградською областю, 23 – над Ростовською, по 5 – над Калузькою областю РФ та окупованим Кримом.

Також, за даними Міноборони РФ, російська ППО нібито збивала дрони над територією Московського регіону, акваторіями Чорного та Азовського морів, Бєлгородської, Воронезької областей РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч на 25 грудня нібито було знищено 8 дронів, які "атакували Москву".

Варто зазначити, цієї ночі було голосно також у Краснодарському краї РФ. Невідомі дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 12 грудня безпілотники атакували російське місто Ярославль, розташоване на північний схід від Москви за більш ніж 700 кілометрів від державного кордону з Україною. Внаслідок удару спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу.

Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 11 грудня невідомі безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над промисловим об'єктом. Повідомлялося, що метою атаки, з ймовірністю, став хімічний завод "Акрон".




Джерело: https://t.me/mod_russia/59776
