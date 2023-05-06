В России подорвали авто Захара Прилепина

В Нижнем Новгороде в России подорвали автомобиль "Audi Q7", в котором сидел российский писатель и так называемый "заместитель командира батальона "спецназа" группировки "ДНР" по работе с личным составом" Захар Прилепин. По предварительной информации, он доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь. Взрыв был "достаточно сильный", на месте взрыва образовалась воронка. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ.

Захар Прилепин. Фото: из открытых источников

На данный момент на месте инцидента работают экстренные службы.

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Как сообщает Telegram-канал BRIEF, Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в "Audi Q7", когда сработало взрывное устройство под днищем авто. Подтверждено, что погиб водитель машины. Прилепину оказывают медицинскую помощь.

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