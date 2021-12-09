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В России самолет с десантниками совершил вынужденную посадку вне аэродрома: подробности

Российский военный самолет совершил посадку вне аэродрома в Псковской области

сегодня, 19:27
Автор:

Денис Подставной
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В России самолет совершил вынужденную посадку. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В России самолет с десантниками совершил вынужденную посадку вне аэродрома: подробности

Десант. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в Псковской области (Россия). Сообщается, что легкий военно-транспортный самолет совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома. На его борту находился трое членов экипажа, а также десять десантников. 

Инцидент произошел во время проведения учебно-тренировочных полетов самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ. 

В материале указывается, что на высоте около 100 метров у летательного аппарата пропала тяга двигателя. Воздушное судно начало терять скорость, и экипаж произвел вынужденную посадку вне аэродрома. Местность для приземления была подобрана с воздуха. 

В результате инцидента никто не пострадал. 

Ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Египте песчаная буря накрыла столицу. Стена песка окутала Каир и близлежащие населённые пункты. Её высота составляла около пяти метров. Из-за этого в городе почти сутки не было видно солнца. Стихия также принесла с собой сильный ветер, скорость которого составляла приблизительно 60 километров в час. Власти призывают граждан не выходить лишний раз из своих домов. 

Также издание "Комментарии" писало о том, что в Германии во время учений на полигоне, который находится в Нижней Саксонии, произошло столкновение военной техники. 60-тонный танк врезался во внедорожник. В результате инцидента два человека получили серьезные ранения и погибли на месте. По данному факту начато расследование. 


 




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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4425735-v-rossyy-samolet-s-desantnykamy-sovershyl-vynuzhdennuui-posadku
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