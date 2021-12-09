В России самолет с десантниками совершил вынужденную посадку вне аэродрома: подробности

В России самолет совершил вынужденную посадку. Об этом пишет издание Корреспондент.

Десант. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в Псковской области (Россия). Сообщается, что легкий военно-транспортный самолет совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома. На его борту находился трое членов экипажа, а также десять десантников.

Инцидент произошел во время проведения учебно-тренировочных полетов самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ.

В материале указывается, что на высоте около 100 метров у летательного аппарата пропала тяга двигателя. Воздушное судно начало терять скорость, и экипаж произвел вынужденную посадку вне аэродрома. Местность для приземления была подобрана с воздуха.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Также издание "Комментарии" писало о том, что в Германии во время учений на полигоне, который находится в Нижней Саксонии, произошло столкновение военной техники. 60-тонный танк врезался во внедорожник. В результате инцидента два человека получили серьезные ранения и погибли на месте. По данному факту начато расследование.













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