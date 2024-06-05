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В России пригрозили поставить Европу на колени ядерным ударом: какую страну выбрали жертвой

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев угрожает совершить ядерный удар по Нидерландам, где хранятся европейские запасы нефти и газа.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Российский генерал-лейтенант и депутат Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" Андрей Гурулев призвал использовать ядерное оружие для удара по Нидерландам. По его словам, подобная атака сможет поставить всю "Европу на колени" перед Россией.

В России пригрозили поставить Европу на колени ядерным ударом: какую страну выбрали жертвой

Российский генерал Андрей Гурулев. Фото из открытых источников

В эфире пропагандистской передачи Владимира Соловьева выступил военный преступник российский генерал Андрей Гурулев. Российский нардеп рассказал, что в Нидерландах сохраняется 50-60% всех углеводородов (газ, нефть) в Европе, поэтому нанеся ядерный удар по этим объектам, Россия сможет покорить Европу.

"Это у военных называется крайне жирная цель. Есть каталог целей, сегодня он существует. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый вред, чтобы Европа просто встала на колени. Кроме того, это дело лишь одного дня, с минимальным использованием ядерных боеприпасов", — заявил Гурулев.

Андрей Гурулев не в первый раз грозится применить ядерное оружие. В сентябре 2023 года он призвал Россию атаковать территорию Украины тактическим ядерным оружием, если Запад передаст ей свои истребители.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гурулев в состоянии алкогольного опьянения назвал следующую страну, на которую может напасть Россия после окончания войны в Украине. Впоследствии российский депутат записал видео, на котором заявил, что это якобы не он говорил о нападении.

Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте Владимире Соловьеве, который пригрозил оккупацией Германии и большим уничтожением ее городов, чем армия РФ это делает на войне в Украине. Таким образом, Соловьев отреагировал на отмену запрета на использование западного оружия для Украины от Германии.




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