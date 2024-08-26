В России пригрозили премьерке Литвы из-за слов о "русне"

Депутат Совета федерации РФ Андрей Климов призвал дать правовую оценку высказываниям литовского премьера Ингриды Шимоните. По его словам, она публично оскорбила россиян, назвав их словом "русня". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Премьер Литвы Ингрида Шимоните. Фото из открытых источников

Российский сенатор Андрей Климов заявил, что Ингрида Шимоните якобы намекнула на геноцид россиян своими заявлениями, что Украина будет праздновать победу без "русни".

"Что же касается публичных слов о "русни", которой якобы не будет (едва ли не на геноцид россиян был намек литовского премьера?). Они, по моему мнению, вполне заслуживают официальной правовой оценки наших компетентных органов", — заявил Климов.

Напомним, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните приняла участие в торжественных мероприятиях в Киеве по случаю Дня Независимости Украины. Во время речи премьер заявила, что мир "будет праздновать украинскую победу вместе — со светом, газом и без "русни"".

Также Ингрида Шимоните заявила, что весь цивилизованный мир восторгается украинцами. По ее словам, они защищая свою землю и государство, также защищают ее родину Литву, Европу и весь демократический мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила всем иностранным журналистам из-за боев в Курской области. По ее словам, Россия будет отслеживать и проверять медийщиков, пересекших границу и попавших на Курщину.



Также "Комментарии" писали об Александре Лукашенко, который пригрозил Украине после боев в Курской области. Белорусский диктатор заявил, что подготовлен приказ, реализуемый при пересечении "красных линий".