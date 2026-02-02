logo

Россия В России прогремели взрывы, вспыхнул пожар: детали
НОВОСТИ

В России прогремели взрывы, вспыхнул пожар: детали

В Белгородской области раздавались взрывы

2 февраля 2026, 07:00
Автор:
Кравцев Сергей

В Белгородской области РФ в ночь на 2 февраля прогремели взрывы. Вспыхнул пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В России прогремели взрывы, вспыхнул пожар: детали

Дрон. Фото: из открытых источников

В соцсетях сообщалось, что местные жители Старого Оскола слышали по меньшей мере шесть громких взрывов на севере и северо- северо-востоке города. Кроме этого, есть информация и о серии ярких вспышек в небе.

В свою очередь, губернатор Белгородской области сообщил, что из-за детонации дронов более, чем в десяти квартирах выбило окна. Также поврежден автомобиль.

Кроме того, в результате атаки вспыхнуло частное домовладение, пожар тушат.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 26 января неопознанные дроны атаковали российский Славянск-на-Кубани. В результате атаки загорелось НПЗ и было атаковано еще одно предприятие.

Ранее в пабликах сообщалось, что Краснодарский край РФ находится под атакой неизвестных дронов. В частности, в местных пабликах писали об атаке на Славянску-на-Кубани, а именно — на местный НПЗ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в российском городе Пенза в результате атаки неизвестных беспилотников возникло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 11 декабря неопознанные беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар. В соцсетях появились видео, на которых видно сильный пожар и зарево над промышленным объектом. Сообщалось, что целью атаки, с большой вероятностью, стал химический завод "Акрон".




