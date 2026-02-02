У Росії пролунали вибухи, спалахнула пожежа: деталі

У Бєлгородській області РФ у ніч проти 2 лютого пролунали вибухи. Спалахнула пожежа. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

У соцмережах повідомлялося, що місцеві жителі Старого Осколу чули щонайменше шість гучних вибухів на півночі та північному північному сході міста. Крім цього, є інформація про серію яскравих спалахів у небі.

У свою чергу, губернатор Бєлгородської області повідомив, що через детонацію дронів більш ніж у десяти квартирах вибило вікна. Також пошкоджено автомобіль.

Крім того, внаслідок атаки спалахнуло приватне домоволодіння, пожежу гасять.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 26 січня невідомі дрони атакували російський Слов'янськ-на-Кубані. В результаті атаки спалахнуло НПЗ і було атаковано ще одне підприємство.

Раніше в пабликах повідомлялося, що Краснодарський край РФ перебуває під атакою невідомих дронів. Зокрема, у місцевих пабликах писали про атаку на Слов'янську-на-Кубані, а саме – на місцевий НПЗ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у російському місті Пенза внаслідок атаки невідомих безпілотників виникло спалах на нафтобазі. Про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 11 грудня невідомі безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над промисловим об'єктом. Повідомлялося, що метою атаки, з ймовірністю, став хімічний завод "Акрон".



