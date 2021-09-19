В России проходит трехдневное голосование на выборах в Госдуму: какие выводы уже можно сделать

В России в воскресенье, 19 сентября, завершается трехдневное голосование на выборах депутатов в Госдуму (нижнюю палату парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. В эти выборы впервые на таком уровне втянуты не только оккупированный Крым, но и ОРДЛО. Какие выводы уже можно сделать? Какие риски видны? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина". Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж называет эти выборы очередным шагом по формированию в РФ единого формата политической элиты.

Выборы - фото из открытых источников





"В этом задействованы даже скрытые союзники Путина и "Единой России", которые идут под другими флагами – те же коммунисты и ЛДПР. Происходит обновление формата законодательного органа в новых условиях. Цель – еще раз подтвердить заданный путинской властью курс, его легитимность, свою силу – как в центре, так и в регионах, – поясняет Николай Маломуж. – В этом формате альтернативно были задействованы другие "участники избирательного процесса": Крым, территории самозваных донбасских республик (т.н. "ЛНР", "ДНР"), признанные лишь российскими сателлитами Абхазия, Южная Осетия. Их вовлекли не только ради дополнительных голосов в копилку ЕР, но, прежде всего, чтобы показать всеобъемлющую поддержку курса Путина, в том числе за рубежом".





Генерал акцентирует, что проводилась серьезная предварительная работа: раздача российских паспортов, активная агитация, введение электронного голосования, подвоз с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей голосующих на территорию РФ.



"Такая большая челноковая операция имеет целью показать большое количество голосующих с территорий Донецкой и Луганской областей, неофициально контролируемых РФ. Причем, не только показать внутри РФ и Западу, что там есть "новые россияне", но и продемонстрировать важные меседжи самим жителям ОРДЛО. Что они не только активные участники финансово-экономических процессов РФ (там давно ходит рубль, продукция ОРДЛО поставляется в РФ или через нее в другие государства), но и – процессов политических. Соответственно, имеют возможность рассчитывать на полную поддержку со стороны России. Мощный формат легитимизации не только этих граждан, но и – пока не формально – территорий, где они проживают. Это комплексная работа: политическая, экономическая, гуманитарная, информационная по отторжению украинских территорий", – считает Николай Маломуж.





Кроме того, продолжает он, режиму Путина важно показать мировому сообществу, что он стабилен, что есть глобальная поддержка всех регионов, сопредельных "государств". И тем самым обвинения в нелегетимности процесса будут нивелироваться массовостью голосов "за" эту власть.



"На этом будут делать акценты в Кремле. Не споря с тем, что нарушения где-то как-то были. Но подчеркивая, что этот режим обладает колоссальной поддержкой. А потому продолжить действовать в том же ключе, что и ранее. Несмотря на критику со стороны те же США, Великобритании, ЕС, – отмечает генерал. – Мол, при такой поддержки путинского курса, мир должен считаться с этой властью. Режим сильный, оппозиционных мощных движений нет. И легитимность выборов не должна подвергаться сомнению. И я с сожалением прогнозирую, что даже при определенных осуждениях действий РФ касательно вовлечения в выборы тех же Крым и ОРДЛО, все будут считаться с реалиями. И поддерживать отношения с Путиным, с его режимом, с представителями новой Госдумы".





Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен, что вовлечение жителей ОРДЛО в российские "выборы" призвано убить сразу двух "зайцев".





"Во-первых, это попытка поднять изрядно пошатнувшийся рейтинг правящей партии "Единая Россия" за счет тех жителей оккупированных украинских территорий, которым были розданы российские паспорта. Были организованы специальные железнодорожные и автобусные маршруты в Ростовскую область с настоятельными рекомендациями голосовать именно за ЕР, – отмечает Денис Попович. – Во-вторых, это сигнал, "властям" "ДНР — ЛНР", что "Россия их не оставляет". Это и сигнал Украине о том, что Донбасс постепенно от нас уплывает.

Реакция нашего Совета нацбезопасности и обороны относительно санкций против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей (членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей) Денис Попович считает минимально возможной реакцией на подобного рода процессы.





Напомним, в команде президента России Владимира Путина продолжают допускать ошибки, после чего тайное становится явным. Так, депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин заявил, что на Донбассе проходит "эксперимент по воссоединению этой территории с Россией". Дмитрий Саблин сделал такое заявление совершенно открыто, приехав в оккупированный Донецк.





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