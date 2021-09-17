В России стартовали выборы в Госдуму: какие риски несут эти выборы

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Ольга Чародий
17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов в Государственную думу (нижнюю палату парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования будет в воскресенье, 19 сентября. В эти выборы втянуты не только оккупированный Крым, но и ОРДЛО. Последнее, по мнению спикера украинской стороны ТКГ в Минске, советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, станет фактической отменой ранее подписанных Минских соглашений. Так ли это? Какие риски несут эти выборы, которые могут не признать европейцы, как Украине, так и России? На эти вопросы эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина"
Выборы - фото из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран считает, что речь идет не столько о возможности увеличить электоральную поддержку "Единой России" (за которую, скорее всего, "нарисуют" голоса всех охваченных российской паспортизацией жителей ОРДЛО), сколько о первом шаге к юридическому признанию аннексии ОРДЛО.
Он не исключает, что подобное голосование будет использовано для окончательного разрушения Минских соглашений. Как и то, что международные наблюдатели признают выборы частично демократичными, отметив ряд нарушений.
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука уверен, что для России никаких рисков эти выборы не несут.
"Результат предрешен. Вопрос лишь в процентах, которые нарисуют "Единой России". Для Путина и его политической силы крайне важно продемонстрировать, что ЕР остается "на коне". Возможны два сценарии. Или они могут удержаться на нынешнем уровне, или, чтобы показать демократическую дулю в кармане, могут нарисовать на два-три мандата меньше. Стратегически это ни на что не влияет. Но миру будут сторговывать снижение рейтинга ЕР как демонстрацию демократичности самого процесса выборов", – поясняет Георгий Тука.
Что касается Украины, риски известны, отмечает он. Паспортизация, всё большее втягивание ОРДЛО в российское политическое пространство и так далее.
Но за принятием подобного рода решения кроется целый комплекс мероприятий, к которому нужно быть готовы, предупреждает Георгий Тука.
Он поясняет: "Утверждение нового российского правительства проводится новой Госдумой. И если Украина не признает выборы целиком, то встанет вопрос – как признавать полномочия тех чиновников, которых непризнанная Госдума будет утверждать? Как коммуницировать? И к подобным рискам нужно быть готовыми, всё взвесить, прежде, чем бросаться в какие-то политические бури".
Политический эксперт Александр Антонюк считает, что ситуация с вовлечением жителей ОРДЛО в российские выборы подтверждает – "Минск" является не рабочим.
При этом Россия традиционно действует гибридно, отмечает Александр Антонюк. Избирательные участки расположены на ее территории, людей туда подвозят, задействовано электронное голосование.
"Происходит гибридный избирательный процесс. И Россия будем на этом играть, – уверен эксперт. – Мол, в ОРДЛО выборов не было, а на выборы ездили граждане РФ. А кто и как голосовал – Украина на данный момент выяснить не может".
По мнению Александра Антонюка, чтобы закрыть вопрос практически мертвого "Минска", нам нужно объединить кейсы ОРДЛО и Крыма в единый юридический статус.
Напомним, депутаты Европарламента призвали Европейский Союз быть готовым не признавать парламент России и исключить ее из международных организаций с парламентскими ассамблеями, если выборы в Госдуму РФ в 2021 году признают фальсифицированными и такими, которые прошли с нарушениями международного права и демократических принципов.
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