В России стартовали выборы в Госдуму: какие риски несут эти выборы

17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов в Государственную думу (нижнюю палату парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования будет в воскресенье, 19 сентября. В эти выборы втянуты не только оккупированный Крым, но и ОРДЛО. Последнее, по мнению спикера украинской стороны ТКГ в Минске, советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, станет фактической отменой ранее подписанных Минских соглашений. Так ли это? Какие риски несут эти выборы, которые могут не признать европейцы, как Украине, так и России? На эти вопросы эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина"

Выборы - фото из открытых источников





Политический эксперт Сергей Таран считает, что речь идет не столько о возможности увеличить электоральную поддержку "Единой России" (за которую, скорее всего, "нарисуют" голоса всех охваченных российской паспортизацией жителей ОРДЛО), сколько о первом шаге к юридическому признанию аннексии ОРДЛО.





"Тут Кремлю важно политически показать, что жители оккупированных территорий голосуют за российскую власть. Что у них есть российские паспорта. И таких, по некоторым данным, около 600 тысяч. И это при том, что в Украине нет двойного гражданства. А если его и введут, то со всеми странами, кроме РФ – государства-агрессора. То есть, российская власть всё более интегрирует оккупированную часть Донбасса в тело РФ", – отмечает Сергей Таран.





Он не исключает, что подобное голосование будет использовано для окончательного разрушения Минских соглашений. Как и то, что международные наблюдатели признают выборы частично демократичными, отметив ряд нарушений.





"Задача украинской власти – сделать всё, чтобы мировое сообщество эти выборы не признало. Особенно на оккупированных территориях, – уверен Сергей Таран. – Требуются срочные консультации с международными партнерами, личное выступление украинского президента на идущей сейчас очередной сессии Генассамблеи ООН. Но пока особой настойчивости от украинской власти в этом направлении я не вижу".





Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука уверен, что для России никаких рисков эти выборы не несут.





"Результат предрешен. Вопрос лишь в процентах, которые нарисуют "Единой России". Для Путина и его политической силы крайне важно продемонстрировать, что ЕР остается "на коне". Возможны два сценарии. Или они могут удержаться на нынешнем уровне, или, чтобы показать демократическую дулю в кармане, могут нарисовать на два-три мандата меньше. Стратегически это ни на что не влияет. Но миру будут сторговывать снижение рейтинга ЕР как демонстрацию демократичности самого процесса выборов", – поясняет Георгий Тука.

Что касается Украины, риски известны, отмечает он. Паспортизация, всё большее втягивание ОРДЛО в российское политическое пространство и так далее.





"Меня несколько настораживает та дискуссия, которая происходит у нас в стране касательно будущих результатов российских выборов, – признался Георгий Тука. – Одна позиция – не признавать выборы в Крыму и на оккупированном Донбассе. Хоть жители ОРДЛО, насколько известно, будут голосовать не отдельным округом, а в Ростовской области. И каким образом можно будет отфильтровать именно их голоса – я не очень представляю. Что касается непризнания выборов в Госдуму в Крыму – это, с моей стороны, фиговый листочек. Но есть еще одна позиция. И я вижу дискуссию, в том числе со стороны представителей власти, о том, чтобы не признавать выборы в Госдуму вообще, поскольку они включают в себя выборы и на аннексированной территории полуострова и с участием жителе ОРДЛО".





Но за принятием подобного рода решения кроется целый комплекс мероприятий, к которому нужно быть готовы, предупреждает Георгий Тука.

Он поясняет: "Утверждение нового российского правительства проводится новой Госдумой. И если Украина не признает выборы целиком, то встанет вопрос – как признавать полномочия тех чиновников, которых непризнанная Госдума будет утверждать? Как коммуницировать? И к подобным рискам нужно быть готовыми, всё взвесить, прежде, чем бросаться в какие-то политические бури".





Политический эксперт Александр Антонюк считает, что ситуация с вовлечением жителей ОРДЛО в российские выборы подтверждает – "Минск" является не рабочим.





"И мы, государство Украина, должны обратить внимание международных партнеров, что нет никакого внутреннего конфликта, как это преподносит российская пропаганда. Что есть оккупированная территория Донбасса. Что происходит некий аншлюс (присоединение). Россия выдает свои паспорта гражданам Украины. По существу считая их уже своими гражданами. И когда мы говорим о прописанных в Минских соглашениях выборах в ОРДЛО, мы должны акцентировать на то, какие граждане голосуют. Граждане РФ априори не могут принимать участие в украинских выборах, – подчеркивает эксперт. – Так что исполнение Минских соглашений, которое и так застопорилось, теперь становится невозможным. Если в ОРДЛО живут люди с российским гражданством, голосующие на российских выборах, то как мы можем проводить местные выборы в ОРДЛО (при том, что РФ не соглашается возвращать Украине контроль над границей до их проведения) и давать тем территориям некий особый статус?"





При этом Россия традиционно действует гибридно, отмечает Александр Антонюк. Избирательные участки расположены на ее территории, людей туда подвозят, задействовано электронное голосование. "Происходит гибридный избирательный процесс. И Россия будем на этом играть, – уверен эксперт. – Мол, в ОРДЛО выборов не было, а на выборы ездили граждане РФ. А кто и как голосовал – Украина на данный момент выяснить не может".





По мнению Александра Антонюка, чтобы закрыть вопрос практически мертвого "Минска", нам нужно объединить кейсы ОРДЛО и Крыма в единый юридический статус.





"Для этого у нас есть все механизмы, которые не противоречат Конституции Украины. Можно использовать статус автономной республики Крым. И обозначить все эти территории как незаконно аннексированные, – поясняет Александр Антонюк. – Как только вышли бы на этот формат и убедили в этом западных партнеров, можно было бы говорить, что "Минск" закончил свое существование. Исходя из сложившихся обстоятельств мы, наконец, назовем вещи своими именами. Украинские территории оккупированы Россией. Как Крым, так и часть Донбасса. И говорить о деоккупации и прекращении конфликта нужно в ракурсе всех оккупированных территорий. Как ОРДЛО, так и Крыма".





Напомним, депутаты Европарламента призвали Европейский Союз быть готовым не признавать парламент России и исключить ее из международных организаций с парламентскими ассамблеями, если выборы в Госдуму РФ в 2021 году признают фальсифицированными и такими, которые прошли с нарушениями международного права и демократических принципов.

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