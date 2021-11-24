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Толпа провалилась под землю: в Бразилии во время вечеринки на набережной обрушился тротуар (ВИДЕО)

Предположительно, яма в городе Жоинвиль могла образоваться из-за протечек труб

сегодня, 12:15
Автор:

Денис Подставной
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В Бразилии вечеринка едва не закончилась трагедией. Об этом пишет издание УНИАН. 

Толпа провалилась под землю: в Бразилии во время вечеринки на набережной обрушился тротуар (ВИДЕО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Инцидент произошел на набережной бразильского города Жоинвиль. Сообщается, что во время рождественской вечеринки под ногами людей обвалился тротуар и образовалась пропасть. Взрослые и дети упали в яму. 

В результате происшествия в яме оказались 33 человека. Из них 12 являются несовершеннолетними. Пострадавшим пришлось самостоятельно выбираться из образовавшейся ловушки. По информации СМИ, никто из людей не получил серьезных травм. 

На данный момент причины инцидента неизвестны. Однако предположительно, яма могла образоваться из-за протечек труб, что находятся под асфальтом. Вода могла размыть землю. 

Видео: YouTube-канал Diário do Nordeste

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Индонезию накрыли масштабные наводненияЗа последнюю неделю в разных частях острова Суматра от стихии пострадали около 25 тысяч граждан. Кроме того, на острове Ява четыре человека погибли в результате сходов оползней. Реки выходят из берегов. Несколько сотен домов оказались повреждены. В некоторых местах глубина паводковых вод превышает один метр. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Сербии прогремели взрывы на заводе, производящем ракеты. Согласно данным средств массовой информации, из-за детонации были повреждены дома в населенном пункте Бубань-Поток. В результате инцидента погибли по меньшей мере  два человека и еще многие люди получили ранения различной степени тяжести. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. 


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Источник: https://www.unian.net/world/propast-pod-nogami-na-rozhdestvenskoy-vecherinke-vzroslye-i-deti-provalilis-v-yamu-video-novosti-mira-11619733.html
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