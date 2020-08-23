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В России прокомментировали готовность Лукашенко изменить Конституцию

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен соглашаться на конструктивный диалог с протестующим народом

сегодня, 16:32
Автор:

Екатерина Белоброва

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что идея президента Беларуси Александра Лукашенко о перераспределении государственной власти через изменение Конституции имеет долгосрочную перспективу. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Так, по словам министра, Россия поддерживает налаживание диалога между властями Беларуси и ее населением, в частности, бастующими рабочими крупнейших предприятий.

В России прокомментировали готовность Лукашенко изменить Конституцию

Глава МИД РФ Сергей Лавров

"Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе - важнейшее предложение - диалог о реформе Конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен", - заключил Лавров, подчеркнув, что официальная Москва готова поддержать тамошние мирные инициативы и компромиссы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Беларуси прошли массовые забастовки, когда сотни крупных предприятий прекратили работу в качестве протеста с нечестным результатом выборов президента Республики. Тогда прибывший на страйк рабочих МЗКТ Александр Лукашенко вынужден был сообщить, что  сейчас в правительстве страны идет работа над изменениями в Конституцию, в которых будет прописано перераспределение властных полномочий. Президент, которого некоторые страны сочли провозглашенным, говорит, что “Конституцию нельзя отдавать непонятно кому, иначе будет беда”. 



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