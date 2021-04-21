Сторонники заключенного российского оппозиционера Алексея Навального собираются провести сегодня, 21 апреля, акции в поддержку политика. Протесты должны состояться в больших российских городах, передает "Радио Свобода", ссылаясь на "Открытые медиа".

В России пройдут акции в поддержку Навального: власть перекрывает площади и скверы - фото из открытых источников

Сообщается, что в Москве перекроют улицы и площади, расположенные рядом с Кремлем. В РФ это объясняют гарантированием безопасности во время оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Также известно, что в Костроме, где также анонсированы акции в поддержку Навального, городская власть объявила об обработке улиц и скверов против клещей в ближайшие дни. В Челябинске и Екатеринбурге были перенесены репетиции парада на ближайшее время.

В издании также сообщают, что правоохранители усиливают наряды, а также дополнительно вызывают следователей и дознавателей. Кроме того, в МВД России уже предупредили о криминальной ответственности за участие в массовых беспорядках.

Напомним, что первые акции протеста состоялись 23 января. Тогда на протестные акции в целом по стране вышло не менее 150 000 человек. Люди требовали чтобы российского оппозиционера Александра Навального выпустили на свободу.

Ранее "Комментарии" писали, что по словам экспертов, россияне не готовы оказывать сопротивление режиму. Россия, несмотря на санкции, коррупцию и прочее — богатое государство, креативный класс которой, студенчество, что и выходит в основном на протесты, сосредоточен в Москве, Питере, городах-миллионниках. И живут они совсем неплохо. И не готовы рисковать этим ради возможного светлого будущего. РФ не изолирована, несмотря на санкции, и больше, чем Украина, вовлечена в международную торговлю, международные отношения. Инвестиции туда заходят. А ЕС и США никак не поймут, что нельзя одновременно ввести диалог и вводить санкции. Одновременно два эти концепты не работают. И пока так продолжается, аккуратное внешнее давление не будет подспорьем, чтобы Путин освободил Навального. Детальнее читайте в нашем материале.





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