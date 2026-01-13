В России рассказали, когда будут согласны закончить войну против Украины

Россия не планирует прекращать войну против Украины и готова завершить боевые действия только на своих условиях. Об этом 12 января заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза, созванного после очередного массированного удара по украинским городам, в том числе с использованием ракеты "Орешник".

Василий Небензя в ООН. Фото из открытых источников

Выступая в Нью-Йорке, российский дипломат Василий Небензя фактически подтвердил курс Кремля по дальнейшему "решению проблемы" военным путем. По его словам, Москва будет продолжать боевые действия, пока Киев не согласится принять все условия Кремля, которые ранее президент Зеленский назвал капитуляционными для Украины.

"Вы высокомерно думали, что до этого не дойдет, что России будет нанесено стратегическое поражение. Пока лидер в Киеве не придет в сознание и не согласится на реальные условия переговоров, мы продолжим решать проблему военным путем… С каждым днем, который он тратит, условия переговоров будут только ухудшаться для него", — сказал Небен.

Российская сторона еще раз пыталась оправдать удары по Украине, назвав их ответом на якобы атаки на территории РФ и даже на резиденцию Владимира Путина. Хотя эту информацию опровергли как в Киеве, так и в США. Также Небензя традиционно отрицал гибель гражданских в результате российских обстрелов, перекладывая ответственность на работу украинской противовоздушной обороны.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия демонстрирует новый уровень цинизма и эскалации. По его словам, удары были нанесены специально во время сильных морозов, чтобы оставить сотни тысяч людей без тепла, воды и электроэнергии. Особое внимание Мельник обратил на применение баллистической ракеты "Орешник", что, по его мнению, свидетельствует о дальнейшем обострении войны.

Заседание Совбеза ООН состоялось 12 января из-за атак РФ по Киеву, Днепру, Запорожью, Кривому Рогу и Львовщине, которые повлекли за собой масштабные перебои в энергоснабжении и гуманитарные последствия для мирного населения.

