В России разбился истребитель МиГ-29: пилот погиб

В России потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Крушение истребителя в России. Фото: militaryarms.ru

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 18 августа, в Астраханской области России. Истребитель ВКС РФ МиГ-29 потерпел крушение в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта.

В результате происшествия погиб пилот летательного аппарата. По предварительной информации авиакатастрофа могла произойти из-за отказа техники.

На место инцидента направилась комиссия Главного командования ВКС. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По сообщению российских СМИ, данный борт принадлежал учебной эскадрилье. Его основной задачей являлась имитация цели для расчетов ПВО и истребителей.

Напомним, раннее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России разбился опытный образец военно-транспортного самолета. Сообщается, что на его борту находились три человека. Во время выполнения тренировочного полета летательный аппарат загорелся, а затем упал в лесополосе. В результате происшествия погибли все члены экипажа. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Названа предварительная причина авиакатастрофы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что арендованный Турцией у РФ пожарный самолет БЕ-200 потерпел крушение при выполнении задачи по ликвидации возгорания. Сообщается, что инцидент произошел неподалёку от турецкого города Кахраманмараш, что на севере страны. На борту летательного аппарата находились восемь членов экипажа: трое граждан Турции и пятеро военнослужащих РФ. Подробнее читайте в нашей статье.

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