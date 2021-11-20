В России разбился насмерть известный автоблогер (ВИДЕО)

В России погиб известный блогер. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Саид Губденский. Фото: instagram.com/said.gubdenskiy

Сегодня, 20 ноября, в Москве произошло смертельное ДТП. На автодороге столкнулись три транспортных средства (BMW M4 Competition, Mercedes и Volvo). Как пишет СМИ, черным BMW управлял известный автоблогер по имени Саид Губденский, а на пассажирском сидении находился президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Издание отмечает, что в момент инцидента дорожное покрытие было мокрым из-за прошедшего накануне дождя.

В результате происшествия Губденский скончался на месте от полученных травм. Его пассажир был госпитализирован прибывшими на место событий медиками, однако его жизнь спасти не удалось. Мужчина умер в стенах больницы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что польские правоохранители обвиняют гражданина Украины в посягательстве на физическую неприкосновенность несовершеннолетнего лица. Инцидент произошел в одной из столичных школ. По информации СМИ, войдя в помещение раздевалки, мужчина погладил по голове и поцеловал в лоб школьницу, с которой не был знаком. В настоящее время подозреваемый задержан. В своё оправдание он заявил полицейским, что не имел злого умысла.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в США одна из трасс оказалась засыпана долларами. Долларовые купюры оказались на земле после того, как из бронированного фургона, что перевозил наличные, во время движения выпало несколько мешков с банкнотами. Американские полицейские призывают всех тех, кто не вернул найденные на дороге деньги, сделать это незамедлительно

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