В США одна из трасс оказалась засыпана долларами (ВИДЕО)

Доллары. Фото: Pixabay

В Соединённых Штатах Америки трассу засыпало долларами. Об этом пишет издание Associated Press.

В американском штате Калифорния одну из автодорог засыпало деньгами. Сообщается, что долларовые купюры оказались на земле после того, как из бронированного фургона, что перевозил наличные, во время движения выпало несколько мешков с банкнотами. Большинство из купюр были номиналом от одного до 20 долларов.

Водители, которые ехали за фургоном с открывшимися задними дверьми, начали останавливаться и подбирать деньги. Как указывается в материале, прибывшие на место событий правоохранители начали успокаивать граждан и требовали вернуть денежные средства, которые они подобрали с дороги.

Стражи порядка призывают тех, кто не вернул найденные купюры, сделать это незамедлительно. В противном случае им может грозить предъявление официальных обвинений.

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