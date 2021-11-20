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В США одна из трасс оказалась засыпана долларами (ВИДЕО)

Американские полицейские призывают тех, кто не вернул найденные на дороге купюры, сделать это незамедлительно

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В США одна из трасс оказалась засыпана долларами (ВИДЕО)

Доллары. Фото: Pixabay

В Соединённых Штатах Америки трассу засыпало долларами. Об этом пишет издание Associated Press. 

В американском штате Калифорния одну из автодорог засыпало деньгами. Сообщается, что долларовые купюры оказались на земле после того, как из бронированного фургона, что перевозил наличные, во время движения выпало несколько мешков с банкнотами. Большинство из купюр были номиналом от одного до 20 долларов. 

Водители, которые ехали за фургоном с открывшимися задними дверьми, начали останавливаться и подбирать деньги. Как указывается в материале, прибывшие на место событий правоохранители начали успокаивать граждан и требовали вернуть денежные средства, которые они подобрали с дороги. 

Стражи порядка призывают тех, кто не вернул найденные купюры, сделать это незамедлительно. В противном случае им может грозить предъявление официальных обвинений. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше украинцу грозит тюремный срокПольские правоохранители обвиняют гражданина Украины в посягательстве на физическую неприкосновенность несовершеннолетнего лица. По информации СМИ, мужчина погладил по голове и поцеловал в лоб школьницу, с которой не был знаком. В своё оправдание подозреваемый заявил полицейским, что не имел злого умысла.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Соединённых Штатах Америки произошла смертельная авария. На взлетно-посадочной полосе военной базы произошла авария с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолетов. В результате происшествия один пилот получил смертельные ранения. Двое мужчин получили травмы различной степени тяжести.


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Источник: https://apnews.com/article/noticias-1909bd2b606f0b047ccb3fe1f309040c
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