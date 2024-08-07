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В России сделали заявление на фоне информации о том, что ВСУ хотят захватить Курскую АЭС

В России считают, что у ВСУ нет сил для того, чтобы захватить Курскую АЭС

сегодня, 13:51
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Ткачик Олеся

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у украинских войск нет никаких средств для захвата Курской атомной электростанции. В частности, об этом он заявил в эфире телеканала "Соловьев Live".

В России сделали заявление на фоне информации о том, что ВСУ хотят захватить Курскую АЭС

Курская АЭС

Более того, он утверждает, что фронт уже якобы "посыпался".

"Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели", — сказал командир спецназа "Ахмат".

По его словам, военные, которые пошли в контрнаступление в Курской области, якобы понимают, что у них нет никаких шансов сделать что-то серьезное.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время наступления ВСУ хваленый "Ахмат" поспешно начал убегать, хотя должен был бы защищать жителей Курской области.

Также известно, что, действительно, одной из целей военной операции в Курской области называют захват АЭС. Говорят, что в этом случае ее якобы могут обменять на контроль над Запорожской АЭС.

К слову, жители Курской области массово получали сообщения о том, что украинские военные готовятся оккупировать Курскую АЭС. Местных граждан в связи с этим призывали эвакуироваться. При этом местные власти сообщили, что в течение суток область покинуло несколько тысяч гражданских. О ситуации в регионе посреди ночи даже доложили диктатору Путину.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/08/07/23630263.shtml?updated
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