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В России сгорела фирма по выпуску портретов Путина

Новость о пожаре вызвала бурное обсуждение в социальных сетях

сегодня, 15:10
Автор:

Кириєнко Анна

В российском городе Иркутск начало гореть двухэтажное административное здание, где размещалась компания, которая занималась производством символики разных стран мира. Соответственно фирма имела также много российских сувениров. Среди продукции были и портреты президента Российской Федерации Владимира Путина, главы ФСБ, премьер-министра, федеральных министров, губернатора. О пожаре сообщило местное издание "Тайга.Инфо".

В России сгорела фирма по выпуску портретов Путина

В Иркутске произошел пожар на фирме по выпуску портретов Путина. Фото: vladtime.ru

Общая площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. Огонь частично перекинулся и на жителей соседнего дома, поэтому их пришлось эвакуировать.

Новость о пожаре вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Поэтому комментаторы преимущественно оставляли ехидные отзывы. Некоторые из них шутил, что к пожару на фирме по производству портретов представителей российской власти причастен Джо Байден. Некоторые назвали новость главным твитом дня.

Пока причина возгорания не установлена. Пострадавших нет.

Напоминаем также, что президент России Владимир Путин получит вакцину против коронавируса "Спутник V". По словам пресс-секретаря Пескова, Путин давно решил, что будет делать прививку против COVID -19, но ждал пока будут завершены все формальности.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в 2021 году Путину придется покинуть пост президента. Об этом рассказал историк Валерий Соловей. По его словам, верхушка власти обеспокоена падением репутации России и отравлением Алексея Навального. По словам эксперта, если бы нынешняя ситуация случилась несколько лет назад, российская элита не обратила бы на нее внимания. Однако сейчас — время транзита власти.


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Источник: https://tayga.info/163119
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