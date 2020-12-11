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В России смертник подорвал себя у здания ФСБ

Изначально смертник выкрикнул "Аллах Акбар", а уже затем взорвал бомбу

сегодня, 16:33
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 11 декабря, в российском селе Учкекен в Карачаево-Черкесии произошло ЧП. У здания отдела ФСБ неизвестный мужчина совершил самопродыв. Об этом сообщает "Интерфакс".

В России смертник подорвал себя у здания ФСБ

ФОТО: Из открытых источников

Изначально кровавое происшествие никак не комментировали, лишь подтвердили факт произошедшего в администрации села. Чуть позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили,  что изначально погибший пытался пробраться на территорию, где в тот момент правоохранителями проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания злоумышленник взорвал на себе бомбу. Преступник погиб на месте.

В результате происшествия, травмы получили 6 правоохранителей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.  Телесные повреждения у всех лёгкой степени, поэтому их жизни ничего не угрожает. Сообщается, что во время взрыва никто из гражданских лиц не пострадал.

По предварительной информации, погибший имел отношение к экстремистским группировкам. Правоохранители рассказали, что перед тем, как совершить взрыв, преступник подошел ко входу, где стояли сотрудники, и с криками "Аллах Акбар" совершил самоподрыв.

 

Как оказалось, сегодня возле здания ФБС прогремел не один взрыв, а два. Только первый был еще в 7 часов утра. Отмечается, что, по всей видимости, взрывное устройство было маленькое. В результате случившегося никто не пострадал. А уже второй взрыв был в 12 часов дня. На данный момент подробности происшествия устанавливаются. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Афганистане подорвали грузовик со взрывчаткой, а также о том, что в Нагорном Карабахе из-за взрыва погибли военные.



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/740909
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