В России смертник подорвал себя у здания ФСБ

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Мокрик Анастасия
Сегодня, 11 декабря, в российском селе Учкекен в
Карачаево-Черкесии произошло ЧП. У здания отдела ФСБ неизвестный мужчина
совершил самопродыв. Об этом сообщает "Интерфакс".
ФОТО: Из открытых источников
Изначально кровавое
происшествие никак не комментировали, лишь подтвердили факт произошедшего в администрации
села. Чуть позже в Национальном
антитеррористическом комитете сообщили,
что
изначально погибший пытался пробраться на территорию, где
в тот момент правоохранителями проводились
оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания злоумышленник взорвал на себе
бомбу. Преступник погиб на месте.
В
результате происшествия, травмы получили 6 правоохранителей. Всем пострадавшим
оказана медицинская помощь. Телесные
повреждения у всех лёгкой степени, поэтому их жизни ничего не угрожает.
Сообщается, что во время взрыва никто из гражданских лиц не пострадал.
По предварительной информации, погибший имел отношение к экстремистским группировкам. Правоохранители рассказали,
что перед тем, как совершить взрыв, преступник подошел ко входу, где стояли
сотрудники, и с криками "Аллах
Акбар"
совершил самоподрыв.
Как оказалось, сегодня возле здания ФБС прогремел не один взрыв, а два. Только первый был еще в 7 часов утра. Отмечается, что, по всей видимости, взрывное устройство было маленькое. В результате случившегося никто не пострадал. А уже второй взрыв был в 12 часов дня. На данный момент подробности происшествия устанавливаются.
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