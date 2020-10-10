В России снова экологическое ЧП: в реке Ангара – сотни литров нефти

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Таисия Ерохина
В России в
Красноярском крае произошло ЧП – в воды реки Ангара попало около 500 литров
нефтепродуктов. Об этом передает
"РБК" со ссылкой на данные регионального МЧС.
По
предварительным данным, разлив топлива произошел при раскачке баржи на базе в
городе Кодинске. В воду вылилось около 500 л дизельного топлива. Местные власти
решили ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района.
Как выяснили СМИ,
разлив топлива случился еще неделю назад. Сейчас проходит уборка нефтепродуктов
с использованием сорбента.
Как сообщил заместитель
главы Кежемского района Олег Зиновьев, вероятно произошел разлив смеси "воды и
остатков дизтоплива". По его словам, на воде масляных пятен не наблюдалось, но
эта информация будет проверяться.
Напомним, на
берег в районе Халактырского пляжа выбросились сотни морских животных. Ученые сообщили
о гибели 95% обитателей морского дна. По словам одного из членов подводной
экспедиции, после погружения у него появились признаки химического ожога
слизистой. Позже стало известно, что могло быть причиной экологической катастрофы
на Камчатке.
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