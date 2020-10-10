В России снова экологическое ЧП: в реке Ангара – сотни литров нефти

В России в Красноярском крае произошло ЧП – в воды реки Ангара попало около 500 литров нефтепродуктов. Об этом передает "РБК" со ссылкой на данные регионального МЧС.

По предварительным данным, разлив топлива произошел при раскачке баржи на базе в городе Кодинске. В воду вылилось около 500 л дизельного топлива. Местные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района.

Как выяснили СМИ, разлив топлива случился еще неделю назад. Сейчас проходит уборка нефтепродуктов с использованием сорбента.

Как сообщил заместитель главы Кежемского района Олег Зиновьев, вероятно произошел разлив смеси "воды и остатков дизтоплива". По его словам, на воде масляных пятен не наблюдалось, но эта информация будет проверяться.

Напомним, на берег в районе Халактырского пляжа выбросились сотни морских животных. Ученые сообщили о гибели 95% обитателей морского дна. По словам одного из членов подводной экспедиции, после погружения у него появились признаки химического ожога слизистой. Позже стало известно, что могло быть причиной экологической катастрофы на Камчатке.

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