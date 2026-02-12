В России сошло с ума "Радио Судного дня": эфир рекордно разрывается от загадочных сигналов

Российская коротковолновая станция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня" или "Жужалка", 11 февраля резко изменила режим работы. С начала суток она передала 23 зашифрованных голосовых сообщения, что составляет рекордное количество сигналов за всю историю наблюдений за этой станцией.

Радиостанция Судного дня передала новые сигналы. Фото иллюстративное

По данным ресурсов, отслеживающих эфир "Радио Судного дня", сигналы транслировались с 9:05 до 16:34 11 февраля. Вместо привычного монотонного жужжания, звучащего десятки раз в минуту, в эфире прозвучали странные слова: "Акрокрен", "Рыбальский", "Хлевотюк", "Блицосидр", "Воспитание", "Бранка", "Придирчивый", "Самолетобой", "Покладистый Росчерк", "Голубейн", "Кобочелн", "Арикочаек", "Коломенка", "Ласка", "Комориал", "Зуекокриз", "Плексиглас", "Залпофирн", "Трутошут", "Авиационный", "Блуд". Мониторинговый ресурс указывает, что сигнал "Самолетобой" позже был удалён, и вместо него появился "Укосопаб".

Значения этих сообщений с "Радио Судного дня" официально не объясняются, а попытки их расшифровать не получили результата.

Станция УВБ-76 вещает с середины 1970-х годов и большую часть времени поддерживает постоянный шумовой сигнал. Лишь изредка он прерывается короткими кодированными командами, что породило многочисленные конспирологические теории о станции, в частности о военном канале связи РФ или элементе системы автоматического ядерного ответа "Периметр", известной как Dead Hand. Именно поэтому "Радио Судного дня" получило свое название.

Часть экспертов считает, что станция используется для поддержания резервной военной связи. Непрерывный сигнал позволяет мгновенно передать команду при чрезвычайной ситуации. В то же время активизация УВБ-76 ранее совпадала с периодами повышенной военной активности России, в частности, накануне вторжения в Украину в 2022 году.

