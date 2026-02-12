В Росії збожеволіло "Радіо Судного дня": ефір рекордно розривається від загадкових сигналів

Російська короткохвильова станція УВБ-76, відома як "Радіо Судного дня" або "жужжалка", 11 лютого різко змінила режим роботи. Від початку доби вона передала 23 зашифровані голосові повідомлення, що становить рекордну кількість сигналів за всю історію спостережень за цією станцією.

Радіостанція Судного дня передала нові сигнали. Фото ілюстративне

За даними ресурсів, що відстежують ефір "Радіо Судного дня", сигнали транслювалися з 9:05 до 16:34 11 лютого. Замість звичного монотонного дзижчання, яке лунає десятки разів на хвилину, в ефірі прозвучали дивні слова: "Акрокрен", "Рибальський", "Хлевотюк", "Бліцосидр", "Вихляння", "Баранка", "Прискіпливий", "Самолетобой", "Поступливий Росчерк", "СРСР", "Голубейн", "Кобочелн", "Арикочайок", "Колом'янка", "Ласка", "Коморіал", "Зуєкокриз", "Плексіглас", "Залпофірн", "Трутошут", "Авіаційний", "Блуд". Моніторинговий ресурс вказує, що сигнал "Самолетобой" пізніше було видалено, і замість нього з'явився "Укосопаб".

Значення цих повідомлень з "Радіо Судного дня" офіційно не пояснюється, а спроби їх розшифрувати не отримали результату.

Станція УВБ-76 мовить із середини 1970-х років і більшість часу підтримує постійний шумовий сигнал. Лише зрідка він переривається короткими кодованими командами, що породило численні конспірологічні теорії про станцію, зокрема про військовий канал зв’язку РФ або елемент системи автоматичної ядерної відповіді "Периметр", відомої як Dead Hand. Саме через це "Радіо Судного дня" отримало свою назву.

Частина експертів вважає, що станція використовується для підтримки резервного військового зв’язку. Безперервний сигнал дозволяє миттєво передати команду у разі надзвичайної ситуації. Водночас активізація УВБ-76 раніше збігалася з періодами підвищеної військової активності Росії, зокрема напередодні вторгнення в Україну у 2022 році.

