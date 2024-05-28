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В России угрожающе реагируют на заявления о необходимости поставить Путина на колени

Российские пропагандисты бурно реагируют на слова президент Эстонии Алара Кариса по отношению к Путину. Они пригрозили территориальным претензиям странам Балтии.

сегодня, 10:22
Автор:
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Slava Kot
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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Запад должен поставить Россию и Путина на колени. По его словам, Россия имела шанс измениться в 90-х, однако теперь только усилия западных стран могут заставить российский народ начать действовать и менять режим в РФ. На эти слова резко отреагировали российские пропагандисты, пригрозившие Эстонии.

В России угрожающе реагируют на заявления о необходимости поставить Путина на колени

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев в эфире собственного ток-шоу пригрозил, что Эстония станет следующей в очереди после того, как Россия "разберется" с Украиной.

"Какая-то долбаная Эстония, вполне серьезно, ее руководитель считает, что может поставить Россию на колени. Лилипуты, вы вообще охренели? Вы вообще о чем? Вы будете ставить Россию на колени? Вы что несете, психи? Вы понимаете, что когда Россия разберется с нынешними проблемами и просто поднимет брови – у вас будет очередь из тех, кто будет извиняться", — сказал Соловьев.

Пропагандистскую риторику Соловьева поддержал гость его шоу, также выразивший угрозы, что российский народ в будущем может высказать территориальные претензии к странам балтийского региона.

"А не пора ли поставить вопрос об исправлении исторической несправедливости, которую допустил Ленин при развале Российской империи, чтобы вернуть в состав России Нарву? Двинск, который сейчас называется Даугавпилс, Мемель, который сейчас называется Клайпеда? Поэтому я бы этим всем прибалтам посоветовал бы: не пробуждайте лихо, пока оно тихо. Это когда-то надоест и наш народ задаст этот вопрос", — пригрозил один из гостей передачи Соловьева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Эстонии Алар Карис отреагировал на инцидент с российскими пограничниками, попытавшимися изменить границы страны.

Также "Комментарии" писали о президенте Латвии, который призвал партнеров по НАТО изменить политику в отношении Украины.



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