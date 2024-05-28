В России угрожающе реагируют на заявления о необходимости поставить Путина на колени

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Slava Kot
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Запад должен поставить Россию и Путина на колени. По его словам, Россия имела шанс измениться в 90-х, однако теперь только усилия западных стран могут заставить российский народ начать действовать и менять режим в РФ. На эти слова резко отреагировали российские пропагандисты, пригрозившие Эстонии.
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников
Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев в эфире собственного ток-шоу пригрозил, что Эстония станет следующей в очереди после того, как Россия "разберется" с Украиной.
Пропагандистскую риторику Соловьева поддержал гость его шоу, также выразивший угрозы, что российский народ в будущем может высказать территориальные претензии к странам балтийского региона.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Эстонии Алар Карис отреагировал на инцидент с российскими пограничниками, попытавшимися изменить границы страны.
Также "Комментарии" писали о президенте Латвии, который призвал партнеров по НАТО изменить политику в отношении Украины.
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