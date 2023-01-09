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В России упал самолет: погибли люди

В России, в Ненецком автономном округе упал самолет АН-2

сегодня, 17:31
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Автор:

Лиля Воробьева

В Ненецком автономном округе, в России, произошла трагедия. Упал самолет АН-2, в то время на борту находились 12 человек. В результате погибли два человека Об этом сообщают российские СМИ.

В России упал самолет: погибли люди

В России упал самолет АН-2 (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что падение произошло из-за "жесткой посадки". Среди причин аварии – оледенение борта, сложные погодные условия – туман и полярная ночь.

Сейчас туда пытаются добраться спасатели. Стало известно, что в то время на борту АН-2 было 12 человек, из которых 2 – это члены экипажа, а 10 – пассажиры. На месте происшествия погибли два человека, среди них есть пилот.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России снова масштабный пожар – темный дым валит над Новосибирском. В Новосибирске РФ произошел большой пожар на складах – огнем охвачено около 1800 кв. Очевидцы сообщили, что слышали взрывы. Как передает "Комментарии", о пожаре пишет ряд российских СМИ, а также сообщают российские паблики. Сообщается, что горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей на улице 2-й Станционной, 30. Здание полностью охвачено пламенем, произошел обвал конструкций, есть угроза для соседних зданий. По данным МЧС, пожар ликвидируют более 70 человек и 20 единиц техники. Местные жители в пабликах жалуются, что из-за пожара стоит "ужасный запах пластика". Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Также "Комментарии" информировали о том, что у Путина хотят наказывать "изменников" РФ по законам военного времени. В России хотят бороться с изменниками "по правилам военного времени" с помощью "тихих групп". Такое предложение у себя в Telegram озвучил одиозный российский политик, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.



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