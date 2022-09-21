В россии уже анонсировали акцию протеста против мобилизации

Сегодня вечером в россии должна состояться акция протеста против мобилизации, которую сегодня во время обращения к россиянам объявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter движения "Весна".

В России анонсировали акцию протеста против мобилизации (Getty Images)

Активисты призывают неравнодушных граждан России выходить на протесты во всех городах страны. Начало акции запланирован сегодня, 21 сентября, в 19:00 по местному времени.

"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слёзы? За дворец Путина?", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин признал – "спецоперация" пошла не по плану. Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" сегодняшнее путинское обращение, в котором он объявил частичную мобилизацию в РФ, угрожал ядерным оружием, а также фактически анонсировал аннексию украинских территорий после проведения порции псевдореферендумов.

Ранее "Комментарии" писали — Александр Лукашенко поручил начать подготовку к обороне государства по нормам военного времени.





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