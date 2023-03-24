В России ведутся дискуссии, как снять ордер с Путина

Об этом заявил в Телеэфире российский правозащитник, политический деятель Марк Фейгин, пишут "Комментарии". Он предположил, что Путин все-таки не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, куда собирался раньше, ведь страна ратифицировала Римский устав, и уверенности, что его там не задержат, нет.



В Кремле серьезно озабочены новостью о выдаче МКС ордера на арест Путина

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“Он не хочет рисковать, даже если ЮАР его заверила, что ему ничего не угрожает. Однако вряд ли он пойдет на такой риск, пошлет Лаврова или кого-нибудь. Но ЮАР это единственная, ну возможно еще Таджикистан из 123 стран, которая может не выполнить решение Международного уголовного суда в Гааге”, — сказал Фейгин.

Сейчас продолжаются дискуссии о том, как снять ордер с президента РФ, уверен правозащитник.

"И, наверное, и с Си Цзиньпинем он вел эти разговоры, и, наверное, какое-то будущее, мирное соглашение в обязательном порядке будет предусматривать снятие этого ордера. Путин будет требовать этого независимо от того, есть ли на это полномочия у ведущей переговоры стороны", — отметил Фейгин.

Гость эфира заявил, что отмена ордера бессмысленна, поскольку за российским президентом есть перечень преступлений, по которым могут возникнуть новые обвинения. Фейгин считает, что также ордера могут получить Медведев, Шойгу, Патрушев, и это их беспокоит, подчеркнул он.

Правозащитник также рассказал, что, по его мнению, означает стратегическое поражение Путина об интересе Китая в сохранении режима и ядерных угрозах РФ.

Стратегическое поражение Путина предусматривает не только выход Украины на границы 1991 года, но и ликвидацию влияния России. Конечным итогом должно быть отстранение Путина от власти. Но без создания внутренней проблемы в России стратегических целей не добиться. Изгнание войск РФ с территории Украины недостаточно”, — сказал правозащитник.

Кроме того, он поделился, есть ли у РФ желание и возможности избавиться от Путина, каковы шансы российской оппозиции и олигархов и насколько значимым будет контрнаступление ВСУ.

Как писали "Комментарии", действительно ли у Путина появился преемник – почему переговоры Зеленского и Си уже под вопросом Си намерены использовать Россию не только как ресурсную базу, но и как страну, с помощью которой можно осуществлять противостояние с США, не подставляясь непосредственно

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Армения решила ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда. Это плохая новость для президента России Владимира Путина, по имени которого МКС недавно выдал ордер на арест.

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