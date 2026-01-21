В России все очень плохо: Путин продает все, что может

Финансовая подушка безопасности России стремительно тает. Правительство РФ уже третий год распродает золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пытаясь закрыть бюджетные дыры из-за войны против Украины, профинансировать госбанки и удержать масштабные государственные проекты. Данные Минфина свидетельствуют, что за период с 2022 по начало 2025 года объем золота в фонде сократился на 71%, то есть почти с 555 тонн до 160 тонн.

Как пишет The Moscow Times, только в 2023-2024 годах ФНБ потерял более 360 тонн золота. Продажи происходили практически ежемесячно, а темпы сделок стали рекордными за всю историю существования фонда. За 2023 год "золотой запас" ФНБ похудел на 196 тонн, или 35%, в 2024 году еще вдвое, или на 171 тонну, а по итогам прошлого года на дополнительные 19 тонн. Хотя часть запасов за прошедший год пополнили на 72,4 тонны золота, большинство этого золота почти сразу снова уходило с молотка.

Формально ликвидные активы ФНБ, включая юани, на начало года составили около 4,1 трлн рублей. Однако по сравнению с довоенным периодом резервы сократились почти на 60%.

В бюджет 2026 года Минфин РФ заложил нулевые расходы по ФНБ, которые Москва годами накапливала из сверхвысоких доходов за нефть. Однако падение нефтегазовых доходов до минимума со времен пандемии заставило российские власти снова открывать Фонд. С 16 января по 5 февраля для компенсации нефтегазовых доходов Минфин продает валюту и золото с ФНБ на 12,8 млрд рублей в день.

Если тенденция сохранится, Россия рискует потратить до 60% остатков ФНБ в этом году. Как указывает ведущий аналитик Freedom Finance, это означает не только рост дефицита, но новую волну налогового давления на бизнес и население в России. Таким образом, Кремль все активнее проедает стратегические резервы, пытаясь удержать экономику на плаву в условиях войны и изоляции.

