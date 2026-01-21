У Росії все дуже погано: Путін продає все, що може

Фінансова подушка безпеки Росії стрімко тане. Уряд РФ уже третій рік поспіль розпродає золото з Фонду національного добробуту (ФНБ), намагаючись закрити бюджетні діри через війну проти України, профінансувати держбанки та утримати масштабні державні проєкти. Дані Мінфіну свідчать, що за період з 2022 по початок 2025 року обсяг золота у фонді скоротився на 71%, тобто з майже 555 тонн до 160 тонн.

Як пише The Moscow Times, лише у 2023–2024 роках ФНБ втратив понад 360 тонн золота. Продажі відбувалися практично щомісяця, а темпи операцій стали рекордними за всю історію існування фонду. За 2023 рік "золотий запас" ФНБ схуд на 196 тонн, або 35%, у 2024 році ще вдвічі, або на 171 тонну, а за підсумками минулого року на додаткові 19 тонн. Хоча частину запасів упродовж минуло року поповнили на 72,4 тонни золота, більшість цього золота майже одразу знову йшла з молотка.

Формально ліквідні активи ФНБ, включно з юанями, на початок року становили близько 4,1 трлн рублів. Проте порівняно з довоєнним періодом резерви скоротилися майже на 60%.

У бюджет 2026 року Мінфін РФ заклав нульові витрати із ФНБ, які Москва роками накопичувала з надвисоких доходів за нафту. Однак падіння нафтогазових доходів до мінімуму з часів пандемії змусило російську владу знову відкривати Фонд. З 16 січня по 5 лютого для компенсації нафтогазових доходів, Мінфін продає валюту і золото з ФНБ на 12,8 млрд рублів на день.

Якщо тенденція збережеться, Росія ризикує витратити до 60% залишків ФНБ вже цього року. Як вказує провідний аналітик Freedom Finance, це означає не лише зростання дефіциту, а й нову хвилю податкового тиску на бізнес і населення в Росії. Таким чином Кремль дедалі активніше проїдає стратегічні резерви, намагаючись втримати економіку на плаву в умовах війни та ізоляції.

