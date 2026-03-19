В России Z-блогера, который назвал Путина нелегитимным и критиковал войну, отправили в психушку

В России провоенного блогера Илью Ремесло отправили в психбольницу после серии резких заявлений в адрес российских властей. Накануне он публично назвал российского диктатора Владимира Путина нелегитимным и призвал привлечь его к ответственности как военного преступника.

Илья Ремесло. Фото из открытых источников

О госпитализации блоггера сообщил другой представитель Z-среды Александр Картавых. По его словам, Ремесло 19 марта был доставлен в городскую психиатрическую больницу №3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге.

По данным российских медиа, блоггер находится в отделении, где лечат пациентов с симптомами психотических расстройств. Журналисты также отмечают, что в справочной службе больницы подтвердили возможность передать посылку пациенту, имеющему такое же имя и фамилию.

Илья Ремесло ранее был известен как активный сторонник российских властей и критик оппозиции. Однако 17-18 марта он опубликовал в своем Telegram-канале серию сообщений с резкой критикой Кремля и лично Путина. В публикациях Z-блогер перечислил шесть ключевых причин своего недовольства Путиным: война с Украиной, которую он назвал "абсолютно тупиковой" и наносящей огромный ущерб экономике; цензура в Интернете и СМИ; бессрочность пребывания Путина у власти; неуважение к гражданам; "сумасшедшое, на грани болезни влечение к роскоши".

Его заявления вызвали резкую реакцию в провоенной среде РФ. В частности, командир чеченского спецназа Апти Алаудинов заявил, что подобная критика власти в сложный для страны момент вызывает "лишь отвращение".

Журналист Александр Плющев, накануне записавший интервью с блогером, отметил, что не получает от него ответа на сообщение. Он предположил, что госпитализация может являться способом нейтрализовать информационный кризис вокруг неожиданной критики Кремля.

"Хотя то, что говорит мне в интервью Ремесло, вообще никак не похоже на бред", — добавил Плющев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин внезапно пропал. Из-за какого страха диктатор больше не появляется в Кремле.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что Путин готов к самым острым вопросам на переговорах.