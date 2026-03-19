У Росії Z-блогера, який назвав Путіна нелегітимним та критикував війну, відправили у психлікарню

У Росії провоєнного блогера Іллю Ремесло відправили до психіатричної лікарні після серії різких заяв на адресу російської влади. Напередодні він публічно назвав російського диктатора Володимира Путіна "нелегітимним" та закликав притягнути його до відповідальності як військового злочинця.

Ілля Ремесло. Фото з відкритих джерел

Про госпіталізацію блогера повідомив інший представник Z-середовища Олександр Картавих. За його словами, Ремесло 19 березня доставили до міської психіатричної лікарні №3 імені Скворцова-Степанова у Санкт-Петербурзі.

За даними російських медіа, блогер перебуває у відділенні, де лікують пацієнтів з симптомами психотичних розладів. Журналісти також зазначають, що в довідковій службі лікарні підтвердили можливість передати посилку пацієнту, який має таке ж ім’я та прізвище.

Ілля Ремесло раніше був відомий як активний прихильник російської влади та критик опозиції. Однак 17-18 березня він опублікував у своєму Telegram-каналі серію дописів із різкою критикою Кремля та особисто Путіна. У публікаціях Z-блогер перерахував шість ключових причин свого невдоволення Путіним: війна з Україною, яку він назвав "абсолютно тупиковою" та такою, що завдає величезних збитків економіці; цензура в інтернеті та ЗМІ; безстроковість перебування Путіна при владі; неповага до громадян; "божевільний, на межі хвороби потяг до розкоші".

Його заяви викликали різку реакцію в провоєнному середовищі РФ. Зокрема, командир чеченського спецназу Апті Алаудінов заявив, що подібна критика влади в складний для країни момент викликає "лише огиду".

Журналіст Олександр Плющов, який напередодні записав інтерв’ю з блогером, зазначив, що не отримує від нього відповіді на повідомлення. Він припустив, що госпіталізація може бути способом нейтралізувати інформаційну кризу навколо несподіваної критики Кремля.

"Хоча те, що говорить мені в інтерв'ю Ремесло, взагалі ніяк не схоже на марення", — додав Плющов.

