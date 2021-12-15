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В России задержан совладелец угольной шахты, где погиб 51 человек

Люди погибли в результате взрыва на угольной шахте

сегодня, 11:23
Автор:

Карина Ожерельева
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Российский следственный комитет заявил в среду, 15 декабря, что совладельца сибирской угольной шахты, где в ноябре в результате взрыва погиб 51 человек, а также трое топ-менеджеров его холдинга задержаны. Об этом сообщает Reuters.

В России задержан совладелец угольной шахты, где погиб 51 человек

Аэрофотосъемка показывает помещение угольной шахты «Листвязная» после недавней смертельной аварии в Кемеровской области - Reuters

В этом месяце президент Владимир Путин обвинил руководство в фальсификации данных о метане на шахте "Листвязная" в Кемеровском угледобывающем регионе Сибири. Это была одна из худших шахтерских катастроф в России этого столетия.

Совладелец Михаил Федяев и его партнеры контролируют холдинг SDS-Ugil, которому принадлежит шахта.

Федяев и трое топ-менеджеров "СДС-угля" были задержаны и обвинены в нарушении правил безопасности или злоупотреблении властями, говорится в сообщении следственного комитета.

В этом месяце на телевизионной встрече с Путиным Федяев заявил, что "готов нести какую-либо ответственность. Вернуть людей невозможно".

Как сообщали ранее "Комментарии", в одном из вентиляционных штреков шахты "Листежная" был зафиксирован взрыв. Происшествие произошло 25 ноября, на шахте "Лестяжная" в Кемеровской области России. На место происшествия поспешили работники спасательной службы. На поверхность были эвакуированы 239 человек. По данным администрации шахты, всего в ней находилось 285 рабочих. В настоящее время спасатели обнаружили бездыханные тела 11 человек. Несколько десятков шахтеров получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Также "Комментарии" писали, что в России на одном из заводов, производящем промышленные взрывчатые вещества и химическую продукцию, произошли взрывы и пожар.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-detains-co-owner-coal-mine-where-51-died-blast-2021-12-15/
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