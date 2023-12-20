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В России заявили о серьезной угрозе от эльфийского языка и народности

Из-за популярности эльфийского языка в России депутат РФ заявил о его серьезной опасности для молодежи.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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В России заявили о серьезной угрозе от эльфийского языка и народности

Люди в образе эльфов. Фото из открытых источников

Российский чиновник Андрей Худолеев критически отнесся к распространению эльфийского языка и народности на территории РФ. Согласно переписи к такой народности себя записали более 12 тыс. граждан России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Член Совета при Путине по межнациональным отношениям Андрей Худолеев на зауральском форуме многонациональной молодежи заявил о серьезной обеспокоенности популярностью эльфийского языка в России. По его словам, последняя перепись указала, что 12 тыс. россиян относят себя к "эльфийской народности".

"Я бы эту тему не затронул, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, которые изучают эльфийский язык. Я считаю это серьезной угрозой", — заявил российский чиновник.

Кроме того, Худолеев подверг критике и онлайн-сервис "Яндекс переводчик", содержащий эльфийский язык, однако многие реальные языки народностей, проживающих на территории России, отсутствуют в нем.

Напомним, что эльфийский язык создал английский писатель Дж. Р. Р. Толкин во время работы для книг в жанре фэнтези "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно". После экранизации романов Толкина, популярность эльфийского языка возросла во всем мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском депутате и генерале ФСБ, опубликовавших статью в научном журнале, где утверждали о существовании рептилоидов, пытающихся уничтожить Россию и весь мир.

Также "Комментарии" писали о Путине, выступившем со странной речью в которой заговорил о суверенитете и колбасе.



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Источник: https://ura.news/news/1052714109
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