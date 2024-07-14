В России заявили о возможной причастности Украины к покушению на Трампа

Бывший украинский, а затем российский политик Сергей Цеков заявил, что Украина может быть причастна к попытке убить кандидата в президенты США Дональда Трампа. Цеков аргументировал свои слова тем, что Украина критиковала слова Трампа по поводу его "мирного плана" окончания войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



В России распространяют тезисы якобы о причастности Украины к покушению на Трампа. Фото из открытых источников

Украинский коллаборант с Россией и член Совета федерации РФ от российских временных оккупационных властей Крыма Сергей Цеков обратился к США, чтобы американские спецслужбы оценили версию о причастности Украины. В своем пропагандистском заявлении Цеков считает, что якобы за нападением на Трампа могли стоять украинские спецслужбы.

"Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался относительно Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту в Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению", — сказал коллаборант.

Других подтверждений якобы причастности Украины кроме "неутешительных высказываний" о Трампе Сергей Цеков не предоставил.

Россия не впервые обвиняет Украину в разных инцидентах. В частности, Россия распространяла заявления о якобы причастности Украины к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Однако оказалось, что нападавший имел "русский след" в своей биографии и симпатизировал пророссийским ультраправым движениям.

Кроме того, российская пропаганда распространяла заявления, что якобы Украина продавала оружия атакующим Израиль террористам ХАМАСа, а также о причастности украинских спецслужб к террористическому акту в торговом центре "Крокус Сити Холл". Никакие заявления российских пропагандистов не были подтверждены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция мировых лидеров на попытку убийства Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление руководителя украинской разведки Кирилла Буданова относительно покушений на российского диктатора Владимира Путина.